Starbucks’tan kış mevsimine özel yenilikçi bir tat. Almond Biscotti Oat Latte

Kaynak: Haber Merkezi
Starbucks’tan kış mevsimine özel yenilikçi bir tat. Almond Biscotti Oat Latte
Starbucks, soğuk hava ve kahve ikilisini özel formülleriyle yeniden bir araya getiriyor. Starbucks, kışa özel içeceklerini 1 Şubat’ta satışa çıkarıyor.

Dönem boyunca menüde kalacak olan içecekler, kahve tutkunlarının soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yaparken yepyeni bir lezzet yolculuğu sunuyor.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte tatlı sohbetlerin ve kitap saatlerinin eşlikçisi yeniden kahve oluyor. Starbucks, kış mevsimi için özel formüllerle hazırladığı yenilikçi içeceklerini 1 Şubat itibarıyla satışa sunuyor. Kış ayları boyunca satışta kalacak içecekler,

kahve tutkunlarının soğuk kış günlerine sıcak bir dokunuş yaparken, deneyenlere yepyeni bir lezzet yolculuğu sunuyor.

STARBUCKS YENİ LEZZET YOLCULUKLARI VAAT EDİYOR

Starbucks misafirleri için hazırladığı özel içeceklerinde Golden Caramel White Chocolate, ilk göze çarpanlardan biri olarak öne çıkıyor. Karamel aromalı bu içecekte beyaz çikolata sosu, pürüzsüz ve kremsi bir kıvam elde edilmesi için kadifemsi sütle birleştiriliyor ve karamel sosla tamamlanıyor. Kışa özel hazırlanan bir diğer yenilikçi içecek ise; Almond Biscotti Oat Latte.

Badem ve biscotti tatlarının yoğun olduğu Almond Biscotti Oat Latte, yulaf sütü özelliğiyle de öne çıkıyor. Caramel Waffle Latte’de ise süt, karamel ve waffle aromaları bir araya getirilirken Starbucks, kışa özel içecekleriyle müşterilerine farklı lezzet deneyimleri vaat ediyor.

sss.jpg

Son Haberler
En lezzetli İmam Bayıldı tarifi. İmam Bayıldı adı nereden geliyor? Yemek Tarifleri
En lezzetli İmam Bayıldı tarifi. İmam Bayıldı adı nereden geliyor?
Galatasaray taraftarı dondu! RAMS Park'ı kapkara bulutlar kapladı Spor
Galatasaray taraftarı dondu! RAMS Park'ı kapkara bulutlar kapladı
Galatasaray'da Gaziantep FK maçına saatler kala Muslera şoku Spor
Galatasaray'da Gaziantep FK maçına saatler kala Muslera şoku
Saldırı sırasında polisler neredeydi. Kilise saldırısında yeni detay Gündem
Saldırı sırasında polisler neredeydi. Kilise saldırısında yeni detay
Denize düşen karacanın yardımına vatandaşlar koştu Yerel Haberler
Denize düşen karacanın yardımına vatandaşlar koştu
Bekir İrtegün istifa etti. Tuzlaspor kabul etmedi Spor
Bekir İrtegün istifa etti. Tuzlaspor kabul etmedi
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü rüzgarı. Krallar gibi karşılandı Spor
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü rüzgarı. Krallar gibi karşılandı