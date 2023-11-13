Starfield’ın yapım sürecindeki tartışma ortaya çıktı. Bethesta’nın eski yöneticisi açıkladı

Bethesda'nın eski tasarım direktörü, oyunun geliştirilme sürecinin başlarında Starfield'daki gezegenlerin sayısı ile ilgili şirkette bir iç tartışma yaşandığını söylüyor.

IGN’de yer alan habere göre, The Elder Scrolls 5: Skyrim'in baş tasarımcısı ve 2021'de Bethesda'dan ayrılmadan önce Starfield'ın kıdemli tasarımcısı olarak görev alan Bruce Nesmith, MinnMax'e verdiği demeçte, başlangıçta uzay rol yapma oyununun 120 yerine sadece iki düzine sisteme sahip olmasını önerdiğini açıkladı. Nesmith "Oldukça meşru bir şekilde, bir güneş sistemi yaptıktan sonra 100 tane yapmanın işinize o kadar da fazla bir şey katmayacağını ifade ettim” dedi.

"İnsanların üzerinde dolaşabilmesi için bir gezegeni nasıl inşa edeceğinizi bilmeniz lazım. Çeşitli öğelere sahip olmalısınız: etkileşime girecekleri yaşam formları, kayalar, bunların hepsi lazım. Buz dünyaları, krater dünyaları yapmalısınız. Sadece kendi güneş sistemimizi yaparak, sahip olmanız gereken tüm çeşitliliği üreterek, işin geri kalanının yüzde 90'ını yapmış oluyorsunuz."

Nesmith sözlerine şöyle devam ediyor:

"Todd, yıldız sistemlerinin sayısı için 100 rakamını havadan uydurmuştu ama biz devam ettikçe, geri kalanı da tamam gibi göründü, nitekim temel faaliyetler bu iki düzine yerleşik sistem bölgesinde gerçekleşiyordu ve geri kalanı açık alandan ibaretti."

"Ama insanlar büyük oyunlarımızdan hoşlanıyor. Keşfedilecek o açık alanı seviyorlar. Bu yüzden devam edelim ve onlara bu fırsatı sunalım dedik. Sonrasında ise 'tamam, peki keşfi nasıl anlamlı hale getirebiliriz' sorusu geldi. Bir kez daha, bir gezegeni başarılı şekilde yaratma gerekliliğine kuralına dönmüş olduk. Bu formülü elde edince, tüm gezegenler için de formüle kavuşmuş olduk."

Keşif konusu, Todd Howard'ın Starfield gezegenlerinin yalnızca yüzde 10'unda yaşam olacağını açıklamasıyla tartışma konusu oldu. Ancak Starfield yine de sağlam bir başlangıç yaparak resmi olarak piyasaya sürülmeden önce bile satış listelerinin zirvesine yerleşti. Çıkış tarihi olan 6 Eylül geldiğinde ise Xbox'ın patronu Phil Spencer bir milyondan fazla kişinin Starfield'ı aynı anda oynadığını ve üç hafta içinde ise 10 milyon oyuncuya ulaştığını açıkladı.