Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira

Yeniçağ Özel: Serkan Talan

Son dönemde dolar kurunda yaşanan büyük artışın enflasyona etkisi oyun fiyatlarına da yansıdı. Türk oyuncular artık yeni oyunları almak için 1000 liranın üzerinde paraları gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Her ne kadar Steam dolar kurunda yaşanan artışı Türk oyunculara yansıtmamaya çalışsa da oyun yapımcılarının Türkiye pazarında zarar etmelerinden ötürü dolar kuru tavsiyesinde güncellemeye giderek kuru 10 lira seviyesine çekti. Ancak yapılan bu zam büyük yapımcılar tarafından çok fazla uygulanmasa da indie oyun şirketleri söz konusu kur üzerinden fiyatlandırma yapıyor.

Ortaya çıkan son bilgilere göre Steam’in dolar kurunu önümüzdeki günlerde 18 lira ile 24 lira arasına çekmesi bekleniyor. Bu durum oyun fiyatlarına büyük zam olarak yansıyacak.

BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI

Steam’de beklenen yeni zamlar öncesi büyük bir indirim festivali başladı. Yaz festivalinde çok sayıda oyun yüzde 50’nin üzerinde indirimle satışa çıktı. Oyun fiyatları nedeniyle Steam mağazasına bakmaya çekinen Türk oyun severler, büyük indirim günlerinde en uygun fiyata istedikleri oyunları almaya çalışıyor.

Ben de Steam’e girdim ve en uygun indirimleri bularak istediğim oyunları aldım. İndirimler sayesinde 10 tane oyuna sadece 466 lira ödedim. Steam’in tüm indirimlerine bakmaya fırsatınız olmazsa bu yazıyı okuyarak bir fikir edinebilirsiniz. Aldığım oyunların fiyatı 7 lira işle 144 lira arasında değişiyor.

İşte sizler için derlediğim liste:

Sekiro: Shadows Die Twice: From Software’in en güzel yapımlarından biri olan Sekiro, çıktığı günden itibaren büyük takdir topladı. İntikamcı bir samurayı oynadığımız oyun souls oyunlar içinde özel bir yere sahip. Daha önce oynamaya hiç cesaret edemediğim Sekiro’yu güzel bir indirimle aldım. Oyunun fiyatı 289 liradan 144 liraya düştü. İndirim sepetimdeki en pahalı olan oyunu eğer benim gibi Elden Ring’den sonra souls oyunlara merak saldıysanız ısrarla tavsiye ederim. Ancak bir uyarım var. Oyunu oynarken sakın sinirlenip klavyenizi ya da gamepadinizi kırmayın…

Final Fantasy 15: Japon yapımı aksiyon oyunları içinde en uzun ve en güzel serilerinden biri olan Final Fantasy serisinin bu oyunu da güzel bir indirim ile karşımızda. Yeni çıkan Final Fantasy 16’yı oynamaya fırsat bulamıyorsanız bu oyunu de deneyebilirsinzi. Bu arada önceki oyunları oynamadıysanız üzülmeyin çünkü seriyle ilgili bir şey kaçırmıyorsunuz. Çünkü hepsi farklı hikayeler…Final Fantasy 15’in fiyatı 160 liradan 80 liraya düştü.

Nier Automata: Yüzde 50 indirimle satışta olan bir başka Japon yapımı aksiyon oyunu da Nier Automata oldu. Fiyatı 133 liradan 66 lira 50 kuruşa oyun, aksiyon oyunu severler için tavsiye edilir. Oyunun kendine has bir zorluğu ve aksiyon yapısı var. İlk saatlerde sıkıcı gelebilir ama sonrasında oynanışı keyifli hale geliyor.

Assassin’s Creed Unity: Stem’in yaz festivalinde en yüksek indirime giren oyunlardan biri de Assassin’s Creed Unity oldu. Serinin klasik oynanışa sahip oyunlarından biri olan Unity, Fransız İhtilali zamanında Paris’te geçiyor. Eğer daha önce oynama fırsatınız olmadıysa şimdi tam zamanı çünkü fiyatı 349 liradan 87 lira 25 kuruşa düştü. Assasin’s Creed’in çok geniş açık dünyaya sahip olmayan klasik oyunlarını oynamayanlara tavsiye edilir. Grafikleri ve oynanışı hâlâ iyi durumda.

İŞTE EN HESAPLI PAKET

Şimdi gelelim indirim sepetindeki en hesaplı pakete… Bu pakette tam 6 tane oyun var ve fiyatı toplamda sadece 81 lira 37 kuruş… İndirim öncesi fiyatı 314 lira olan Cryteck Action Pack’te Türk yapımcıların geliştirdiği Crysis serisinin 3 oyununun remastered versiyonları, Ryse: Son Of Rome, Hunt: Showdown ve bir adet DLC bulunuyor. Paketin içindeki oyunlar aksiyon ve rol yapma oyunları sevenler için tavsiye edilir.

Mortal Shell: Steam indirim sepetimdeki en ucuz oyun ise Mortal Shell oldu. Fiyatı 49 liradan 7 lira 35 kuruşa düşen oyun souls oyunlarını sevenler için tavsiye edilir.

ÖZEL TAVSİYE

Stem indirimlerine büyük oyunları eklemediğimi fark ettim ve özel bir tavsiye vermeye karar verdim. Bu tavsiye de benim en sevdiğim oyun olan Red Dead Redamption 2… Eğer oyunu hiç denemediyseniz çok şey kaybedersiniz. Bu oyunda sadece vahşi batıda at sürmek bile büyük bir keyif… Oyunun fiyatı 1150 liradan 379 lira 50 kuruşa düştü.