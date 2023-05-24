Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu

TFF'deki başkanlık seçimi sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrılacak.

HAMİT ALTINTOP ARTIK ISRARCI DEĞİL

19 Eylül 2021'de Şenol Güneş'in ardından A milli takımda göreve başlayan Kuntz, 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etmiş ve 2 puan ortalamasını tutturmuştu ancak Dünya Kupasına katılım sağlamayı başaramamıştı. TFF Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un da Kuntz konusunda artık ısrarcı olmadığı ifade edildi.

EN GÜÇLÜ ADAY ABDULLAH AVCI

Ajansspor’un haberine göre A Milli Takım teknik direktör Stefan Kuntz'un gönderilmesinin ardından Trabzonspor’dan ayrılan Abdullah Avcı'nın en güçlü aday olarak öne çıktığı belirtildi. 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'da şampiyonluğa ulaşan Abdullah Avcı 2011-2013 yılları arasında da A milli takımı yönetmişti.