Stefan Kuntz'un kaderi belli oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la ilgili Büyükekşi açıklama yaptı.

Stefan Kuntz'un kaderi belli oldu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşyi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la ilgili açıklama yaptı.

Büyükekşi, TRT Spor'da katıldığı programda şunları söyledi:

"Hocamızla devam ediyoruz. Bu alınacak sonuçlar tabii ki çok önemli. Bazen bir şey vardır, insan kendi kaderini kendisi yazar. Bu da geçerli olacak. 2 maçın sonucu çok önemli.

Biz de arkasından kongreye gideceğiz. Kongreyle ilgili, birçok takımın teveccühüyle karşılaşmış durumdayız. Hakkımızda hayırlısı diyoruz. Hedefimiz Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirebilmek, yeni şeyler söylemek.

Hocamızın aldığı sonuçlara bakarsak, olumsuz bir şey yok. Şanssız bir tane Faroe Adaları maçı var, onun dışında başarılı oldu. Hırvatistan maçında, ilk devre çok iyi başladık ama şanssızdık. Sonuçları alamadık. Motivasyonumuzu kaybetmememiz lazım. Çok önemli 2 maç öncesi bu konuları konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Tek hedefimiz, 2 maçta galip gelebilmek. 2 maçta galip gelirsek, ondan sonra bu konuları tartışabiliriz. 2 maçtan 6 puan almak son derece önemli."

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