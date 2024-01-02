Stellantis Yeni Türkiye ülke başkanı belli oldu

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Stellantis Yeni Türkiye ülke başkanı belli oldu
TOFAŞ’ın satın aldığı Stellantis Türkiye’nin başına yeni müdür atandı. Stellantis Türkiye’nin yeni ülke başkanı İbrahim Anaç oldu.

Bünyesinde Peugeot, Opel, DS Automobiles, FIAT, Citroen, Alfa Romeo, Chrysler gibi markaları bulunduran otomobil üreticisi Stellantis’de yeni bir atama gerçekleşti. Şirketin, toplamda 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA) Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini 2022 yılından beri devam ettiren İbrahim Anaç, Stellantis Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı oldu.

TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI İBRAHİM ANAÇ

TOFAŞ’ın satın aldığı Stellantis Türkiye’de yeni bir atama gerçekleştirildi. Peugeot, Opel, DS, Citroen, Alfa Romeo, Chrysler gibi markaları içinde bulunduran otomobil üreticisi Stellantis Türkiye’de görev değişimi yaşandı. Stellantis MEA Başkan Yardımcısı İbrahim Anaç, Türkiye Yeni Ülke Başkanı oldu. Anaç, 5 yıl Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2022’de Stellantis’in dünya çapındaki 6 büyük bölgesinden biri olan, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Stellantis Türkiye Ülke Başkanı olarak geçtiğimiz 5 yıl boyunca başarılı işlere imza atan Olivier Cornuaille ise görev süresinin dolmasıyla Stellantis’in Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA Chief Operating Officer) Samir Cherfan’a bağlı olarak tüm markaların Satış ve Pazarlama Operasyonlarından sorumlu olacak. Anaç, yeni görevine ise 1 Ocak itibarıyla başladı.

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