BAE’li şirketler dev Türk şirketinin yüzde yüzünü satın aldılar. Bilerek fakirleştirilen Türkiye haraç mezat gidiyor

Seçim sonrası iktidarın para aramak için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri, imzalanan anlaşmalar sonrası Türkiye’de başta limanlar olmak üzere denizcilik sektörüne girmeye başladı.

Türkiye’ye Yarımca Limanı ile giren BAE’li denizcilik şirketleri, son 6 ayda önemli satın almalara imza attı. İzmit’teki Evyap Port’a ortak olan, balıkçılık şirketi Lucky Fish’in ana hissedarı olan, Alsancak Limanı için de görüşmeler yürüten BAE’li şirketler, Türk denizcilik şirketi Polimar’ında yüzde 100’ünün sahibi oldu.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında BAE ile Türkiye arasında 13 anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile Türkiye’ye BAE’den 50 milyar doların üzerinde yatırım yapılması gündeme gelmişti. Enerji odaklı bu yatırım bütçesinin denizcilik ve taşımacılık alanında olacağı piyasada konuşulan konulardan biriydi.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, Son 6 ayda BAE’li şirketlerin attığı adımlar deniz ürünleri, liman işletmeciliği ve taşımacılığı alanına ne kadar ilgi duyduklarını gösteriyor.

18 yıl önce dünyanın en önemli liman işletmecilerinden biri olan BAE merkezli DP World, 2005'te yeni bir konteyner terminali inşa etmek üzere, Yarımca liman arazisinin Erdemir’den satın almıştı. 105 milyon dolara alınan arazi üzerine Yarımca Limanı’nı kuran DP World, bölgedeki en önemli ticaret kapısı olarak çalışıyor. Aradan geçen süre içinde BAE’li şirketlerin Türkiye’de denizcilik konusunda pek adımı olmadı. Ancak son 6 ay bu alanda BAE’li şirketlerin en çok ilgi gösterdiği alan olarak dikkat çeker hale geldi.

ALSANCAK LİMANI’NI İLK DÜNYA DUYURMUŞTU

Dünya Gazetesi İzmir Temsilcisi Özlem Sarsın, temmuz ayında yazdığı ve kamuoyunun gündemine ilk kez getirdiği haberinde Varlık Fonu bünyesinde bulunan Alsancak Limanı’nın BAE’li Abu Dhabi Port’a satılacağını kaleme almıştı. Haberin üzerinden 5 ay geçtikten sonra Reuters başta olmak üzere birçok yayın kuruluşu, Alsancak’ın BAE’li şirkete satışı için görüşüldüğünü duyurdu.

Haberimizin hemen ardından; ağustos ayında BAE’li şirketlerin denizcilik konusunda yeni bir adımı daha gündeme geldi. Yarımca’nın sahibi DP World, bu kez İzmit Körfezi’ndeki Evyap Limanı’nda hisse satışı gündeme geldi. Haberde, DP World’un Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş.’nin belirli hisselerini ve tek kontrolünü devralmak üzere resmi kurumlara başvuru yapıldı.

BALIKÇILIK ŞİRKETİNE ORTAK OLDULAR

BAE’nin Türk denizcilik şirketlerine ilgisi limanlarla sınırlı kalmadı. Ekim ayının son gününde Birleşik Arap Emirlikleri merkezli uluslararası yatırım şirketi E20 Investment, Avrupa'nın önde gelen dikey entegre levrek ve çipura üreticisi Türk şirketi Lucky Fish’in yüzde 70 hissesini alarak çoğunluk hissedarı oldu.

POLİMAR’IN DÜMENİNE GULFNAV GEÇTİ

Gelelim BAE’li şirketlerin Türkiye’deki son denizcilik yatırımına. Bu yatırımın kökeni aslında 2017 yılına dayanıyor. Türkiye’ye girme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Gulf Navigation Holding ve İstanbul merkezli Polimar Denizcilik Türkiye arasında iş birliği kararı alındı. Yapılan anlaşmayla BAE’li Gulf Navigation (GULFNAV), Aydın Alaftan’ın kurduğu Polimar’dan yüzde 60 oranında hisse alarak gemi acenteliği, deniz taşımacılığı hizmetleri ile gemi teknik malzemeleri tedariki alanlarında ortaklık yapmaya başladı.

Yeni iş birliği ile kurulan “Polimar-Gulf Ship Services” şirketi, petrol ve gaz tankerleri, offshore gemileri, konteyner gemileri, dökme yük gemileri, askeri gemiler, yolcu gemileri ve deniz hukuku gibi alanlarda geniş bir müşteri yelpazesini desteklemek üzere, gemi acenteliği, deniz nakliyatı hizmetleri, denizcilik ürünleri ve gemi teknik malzemeleri tedariği alanlarında hizmet veriyor.

Geçtiğimiz günlerde bu ortaklıkta yeni bir adım atıldı ve BAE’li şirket, Türk Polimar’daki payını artırma kararı aldı ve şirketin tamamının sahibi oldu. Polimar’ın yüzde 100’ünü yönetir hale gelen BAE’li Gulf Navigation’ın resmi sitesinden yapılan duyuruda, bu satın almayla acentelik işlerinin kapsamını genişleterek ve entegre lojistik çözümleri portföyü sağlamaya odaklanarak gelirleri artırmayı hedefliyor.

Merkezi Dubai'de olan Gulf Navigation, BAE'deki tüm terminallere ve ticari limanlara hizmet veriyor. Bünyesinde petrol tankeri, hayvan taşıma işi yapan 10’dan fazla gemi de yer alıyor. Gulf ’un çalıştığı şirketler arasında dünyanın en önemli enerji firmalarında Saudi Aramco, ADNOC, Scorpio Tankers, Dana Gas, SABIC, Tafigura gibi devler de bulunuyor.