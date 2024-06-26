Streç film paleti silah sayıldı! Savcı talep etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Streç film paleti silah sayıldı! Savcı talep etti

Diyarbakır'da, bir kamyonun yükünün boşaltılması esnasında şoför ile yük taşıma personeli arasında çıkan tartışmada, personelin attığı ve şoförün yaralanmasına yol açan "streç film paleti" iddianamede silah olarak kabul edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 8 Ocak'ta yaşanan bu olayla ilgili olarak tutuksuz sanık U.T. aleyhine "basit yaralama" suçlamasıyla 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı.

Mağdur Y.D., iddianamede yer alan ifadesinde, "Nakliye şoförüyüm. Olay günü depoya mal indirmek için gittim. Kamyondan eşyaları indirirken U.T.'nin yavaş çalışması nedeniyle aramızda tartışma çıktı. U.T., bana streç film paleti fırlatarak saldırdı." şeklinde konuştu.

Sanık U.T. ise, "Y.D.'nin kendisine hakaret etmesine dayanamayıp, elindeki streç film paletiyle karşılık verdiğini" ifade etti.

Olayın ardından düzenlenen tıbbi raporda, mağdurun basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek ve hayati tehlike arz etmeyen yaralar aldığı belirtilen iddianamede şu değerlendirmeler yapıldı:

"Sanığın, elindeki 'streç film paleti' ile mağdura saldırarak basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek yaralar verdiği ve 'silahla basit yaralama' suçunu işlediği tespit edilmiştir. Sanığın, isnat edilen suç kapsamında yargılanarak, uygun görülen maddeden cezalandırılması talep edilmektedir."

İddianamede, sanık U.T.'nin kullandığı "streç film paleti" olayda silah olarak değerlendirilmiş ve TCK'nın 86/3-e maddesi uyarınca "basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir. Ayrıca, silah olarak kabul edilen "streç film paleti" adli emanete alınmıştı.

Türk Ceza Kanunu'nun "tanımlar" bölümünde yer alan 6. maddenin f bendinde, "Silah, saldırı ve savunma amacıyla üretilmiş olmasa bile, fiili olarak saldırı ve savunmada kullanılabilecek diğer araçlar" olarak tanımlanıyor.

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