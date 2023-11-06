Stresi bıçak gibi kesen besinler ortaya çıktı. Bir kaşığı yetiyor endişe vücuttan akıp gidiyor

Stresi bıçak gibi kesen besin listesi ortaya çıktı. Bir kaşığı yetiyor olduğu bildirilirken diğer yandan endişe vücuttan akıp gitmesiyle dikkat çekti.

Abdullah Şaşkın KAYNAK: Haber Merkezi
Stresi bıçak gibi kesen besinler ortaya çıktı. Bir kaşığı yetiyor endişe vücuttan akıp gidiyor

Stresle savaşmada beslenmenin rolü genellikle göz ardı edilen bir konudur. Vücut stres karşısında karmaşık bir mekanizma devreye sokar ve bu mekanizmada birçok hormon ve kimyasal madde etkilidir.

Sağlıklı bir beslenme, bu hormon ve kimyasalların dengeli olmasına katkıda bulunarak stres seviyelerini azaltabilir.

İşte stresle mücadeleye yardımcı olabilecek besinler:

Omega-3 yağ asitleri, özellikle EPA ve DHA, beyin sağlığı için hayati öneme sahiptir ve iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olurlar. Omega-3 yağ asitlerinin stresle savaşmada ve ruh halinin geliştirilmesinde yararlı olabileceği bazı çalışmalar vardır.

Somon, uskumru, chia tohumu ve keten tohumu gibi gıdalar bu yağ asitleri bakımından zengindir.

B grubu vitaminleri

B vitaminleri, özellikle B6, B12 ve folik asit, sinir sistemi ve metabolik işlevlerin sağlıklı olması için gereklidir. Bu vitaminler, enerji oluşumunda görev alır ve stres durumunda azalan enerji seviyelerinin yenilenmesine katkıda bulunabilir.

Tam tahıllar, yeşil yapraklı sebzeler, bakliyatlar ve et ürünleri bu vitaminler bakımından iyi kaynaklardır. C vitamini C vitamini, kortizol gibi stres hormonlarının düzenlenmesine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yüksek C vitamini içeren gıdalar, aynı zamanda antioksidan özellikleriyle de bilinirler ve serbest radikallerle savaşarak vücudu korurlar.

Magnezyum

Magnezyum, sinir ve kas işlevlerinde önemli bir mineraldir ve eksikliği gerginlik, sinirlilik ve yorgunluğa sebep olabilir. Magnezyum, stresle bağlantılı baş ağrıları ve kas gerginliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, bakliyatlar ve fındık gibi gıdalar magnezyum bakımından zengindir.

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