Uzmanı uyarılarını sıraladı. Artık hayır demeyi öğrenin

Psikolog Özcan, “Hayır demek, strese iyi geliyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Artık hayır demeyi öğrenin

Psikoloji Kliniği’nden Psikolog Anıl Özcan, kişisel sınırları korumanın önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gündelik yaşamda gerektiğinde hayır kelimesini kullanmanın, kişinin kendi haklarını korumak ve sınırları belirlemek için önemli bir adım olduğunu işaret eden Psikolog Anıl Özcan şunları belirtti:

“Hayır demek, kişisel sınırlarımızı korumanın bir yolu olarak görülmeli, sağlıklı ilişkiler kurmamıza ve stresi azaltmamıza yardımcı olmalıdır”

“KİŞİSEL SINIRLARI KORUMAK MÜMKÜN”

Hayır demenin öneminden bahseden Psk. Anıl Özcan, “Hayır demek, kişisel sınırlarımızı korumanın bir yolu olarak görülmeli, sağlıklı ilişkiler kurmamıza ve stresi azaltmamıza yardımcı olmalıdır. Hayır demek, kendi haklarımızı korumak ve sınırlarımızı belirlemek için önemli bir adımdır. Birçok insan, sürekli başkalarının isteklerini yerine getirme eğilimindedir ve bu durum zamanla stres ve huzursuzluk oluşturabilir. Ancak hayır demeyi öğrenmek, kendimize zaman ayırmamızı sağlayarak daha sağlıklı bir yaşam sürdürmemize yardımcı olabilir” diye konuştu.

“PSİKOLOJİYİ OLUMLU ETKİLİYOR”

Psikolog Özcan, hayır demenin bazı olumlu yanlarını şöyle sıraladı:

“Kendinize zaman ayırın: Hayır demek, önceliklerinize odaklanmanızı sağlar ve zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur. Sınırlarınızı belirleyerek, kendi ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve kendinize vakit ayırabilirsiniz. Stresi azaltın: Sürekli evet demek, üzerinize fazladan yük bindirebilir ve stres seviyenizi artırabilir. Hayır demek ise gereksiz sorumlulukları üstlenmek yerine, kendi huzurunuz için doğru kararı vermenizi sağlar. Sağlıklı ilişkiler kurun: Sınırlarınızı korumak, sağlıklı ilişkilerin temelidir. Kendi sınırlarınıza saygı gösterilmesini istiyorsanız, başkalarının sınırlarına da saygı göstermelisiniz. Hayır demek, ilişkilerinizde dengeyi sağlar ve karşılıklı anlayışı artırır.”

“HAYIR DEMEK BİR BECERİDİR”

Hayır demenin bir beceri olduğunu ve zamanla geliştirilebileceğinin unutmamanın önemli olduğunu dile getiren Psk. Özcan, hayır demenin bazı alternatif yolları hakkında ise, “ ‘Bu hafta sonu başka bir planım var, üzgünüm.’ ‘Teşekkür ederim, ancak bu teklifi kabul edemem.’ ‘Şu anda projeye katkıda bulunacak zamanım yok, maalesef.’ ‘Hayır demek, kişisel sınırlarımı korumamı sağlıyor.’ ‘Bu teklif, kariyer hedeflerime uygun değil’ gibi cümleler hayır kelimesine alternatif olabilir. Kendimize değer vermek ve kendi ihtiyaçlarımıza saygı duymak, daha sağlıklı, dengeli bir yaşam sürdürmemize yardımcı olur. Hayır demeyi öğrenmek, daha mutlu ve tatmin edici bir hayatın kapılarını açabilir” şeklinde konuştu.

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