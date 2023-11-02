Stres uykusuzluk ve sindirime doğal ilaç ortaya çıktı. Tepeden tırnağa şifa taşıyor

Tepeden tırnağa şifa taşıyan stres uykusuzluk ve sindirime doğal ilaç ot olarak değerlendirilen oğlu otunun faydaları dikkat çekti.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Stres uykusuzluk ve sindirime doğal ilaç ortaya çıktı. Tepeden tırnağa şifa taşıyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Tepeden tırnağa şifa taşıyan stres uykusuzluk ve sindirime doğal ilaç ot olarak değerlendirilen oğlu otu dikkatlerden kaçmadı.

İşte oğul otuyla ilgili tüm detaylar…

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OĞUL OTU NEDİR?

Naneyle aynı aileden olan oğul otu, 70 ile 150 santim arasında uzunluklara sahiptir. Çiçekleri beyaz rengi sahip olan bitkinin gövde kısmı yeşildir. Yunanca bal anlamına gelen bitkinin, oğul otu olarak isimlendirilmesi ise bal arılarının iyileştirerek oğul verebilmelerini sağlamasından geliyor.

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OĞUL OTUNUN FAYDALARI

-Sakinleştirici ve uyku verici etkisi vardır. Stres ve uykusuzluk sorunu olanlara çay olarak içilmesi önerilir.

-Sindirim sistemine iyi gelir. Bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı önler ve metabolizmayı hızlandırır. Mide bulantısını da azaltır.

-Adet dönemindeki ağrı ve gecikmeleri giderir. Östrojen hormonunu düzenler ve ağrı kesici özelliği vardır.

-Baş veya karın ağrısı gibi vücut ağrılarına karşı etkilidir. Oğul otu çayının banyo suyuna katılması rahatlatıcı olur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Uçuk, ateş gibi enfeksiyonlara karşı korur. Anti-viral ve anti-bakteriyel özelliği vardır.

-Antioksidan olarak çalışır. Toksinleri atar ve kilo vermeye yardımcı olur.

-Kalp sağlığını destekler. Kalp spazmı riskini azaltır.

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OĞUL OTU NASIL KULLANILIR?

Oğul otu, krem, kapsül, yağ veya çay şeklinde kullanılabilir. Kullanım şekli, rahatsızlığın türüne ve verilen tarife göre değişir.

Oğul otu kullanmadan önce uzmanlara danışmak gerekir.

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