Stresin büyük zararı ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Stresin büyük zararı ortaya çıktı
Uzmanı, “Stres, sindirim sistemini tehdit edebilir” diyerek uyarılarını açıkladı.

Psikiyatri Uzmanı Elif Küçük, stresin sindirim sistemimizi olumsuz yönde etkilediğini belirterek “Sindirim sistemimiz stresin zarar verdiği önemli sistemlerden biridir. Stres sindirim sisteminin işleyişini bozarak fonksiyonel dispepsi, peptik ülser, reflü ve irritabl bağırsak sendromu gibi hastalıklara yol açabilir” dedi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Elif Küçük, stresin sindirim sistemimize nasıl etki ettiği konusunda bilgi paylaştı.

Dr. Küçük, hafif seviyedeki stresin kişiye uyarıcı etki yapabildiğini, kişiyi harekete geçirip motive edebildiğini söyledi.

Küçük, “Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bu stresin sınırlarını aşmamasıdır. Stres seviyesi yükseldikçe, bireyde psikolojik, fiziksel ve davranışsal problemler ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde stres artık boyut değiştirmiştir. Stres çok yüksek seviyelere ulaştığında, vücudumuzdaki tüm sistemler için bir tehlike oluşturmaya başlamıştır. Stresin zarar verdiği önemli sistemlerden biri de sindirim sistemimizdir. Beyin ve sindirim sistemi benzer hormonlar ve sinir sistemi etkisine maruz kalmaktadır. Sürekli stres altında kalmak ishal, kabızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık, kramp ağrıları ve şişkinlik gibi belirtilere neden olabilir. Stres sindirim sisteminin işleyişini bozarak fonksiyonel dispepsi, peptik ülser, reflü ve irritabl bağırsak sendromu gibi hastalıklara sebep olabileceği gibi ayrıca yemek borusunda yutma güçlüğü, takılma hissi ve geğirti gibi problemlere de neden olabilir" dedi.

‘STRESLE BAŞA ÇIKARAK SİNDİRİM SİSTEMİMİZDEKİ SORUNLARI AZALTABİLİRİZ’

Dr. Küçük, stresin sindirim sistemimize verdiği zararları azaltmak için yapmamız gerekenleri şöyle anlattı:

“Stres kaynaklarını belirleyip ortadan kaldırmak çok önemlidir. Eğer sorumluluklar stres kaynağıysa, bu sorumluluklar azaltılabilir. Stres yapan durumlar için yakın çevremizden destek alabiliriz. Meditasyon, yoga, nefes egzersizleri gibi gevşeme tekniklerine önem vermek stresi kontrol altına almamıza yardımcı olabilir. Sağlıklı, dengeli, düzenli ve yeterli beslenmeye dikkat etmeliyiz. Kahve, çay, alkol ve sigara kullanımını sınırlamalıyız. Düzenli spor yapmak stresle savaşmada çok etkilidir. Sevdiğimiz ve bize iyi gelen şeylere zaman ayırmak bir lüks değil bir gerekliliktir. Eğer stresin etkileriyle baş edemiyorsak ve stres uzun sürüyorsa psikiyatri yardımı alabiliriz.”

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