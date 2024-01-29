Sürekli stres böyle ölüm saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Psikiyatri Uzmanı Muhammed Emin Dağüstü, vücudun stresle nasıl başa çıktığını anlatarak, “Stres, vücudun günlük ritmini sağlamak için gerekli olan bir durumdur. Vücut, stres hormonunun günlük değişimleriyle günlük işlevlerini yerine getirir. Vücudumuzda iki ana işlem vardır: Yapım ve yıkım. Bu işlemlerin düzenli olması, stres hormonunun günlük döngüsüne bağlıdır. Ancak bazen bu döngü bozulabilir. Örneğin, stres çok fazla olduğunda, yani gerginlik azalmadığında, alış-veriş, yapma-yıkma arasındaki denge kaybolabilir. Bu uzun süre devam ettiğinde, vücutta çeşitli hastalıklar gelişebilir. Bu hastalıklar, stresin devamlılığı ve gerginliğin azalmaması sonucu oluşabilir” dedi.

“STRES HİPERTANSİYON VE DİYABETE SEBEP OLABİLİR

Muhammed Emin Dağüstü, stresin vücutta çeşitli hastalıklara yol açabileceğini anlattı.

Dağüstü, stresin tansiyonu yükselterek hipertansiyona neden olabileceğini, stres hormonlarının da kan şekerini artırarak pankreasın işlevini bozabileceğini ve bunun da glikoz intoleransı ve diyabet riskini artırabileceğini söyledi.

Ayrıca Dağüstü, stresin kaslarda gerginliğe ve sinir sıkışmalarına sebep olarak fizik tedavi gerektiren durumlar oluşturabileceğini, stresin deri hastalıklarına ve psikiyatrik sorunlara da zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Dağüstü, stresin birçok hastalığın temelinde yatabileceğini ve bu yüzden psikiyatriye danışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Dağüstü, stresin erken fark edilmesi ve tedavi edilmesi halinde ilaç kullanmadan da iyileşmenin mümkün olabileceğini ifade etti.