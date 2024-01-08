Aşırı stresin neden olduğu hastalıklar belli oldu

Stresli insanlar unutkanlık, zihinsel karışıklık, konsantrasyon sorunları ve dalgınlık gibi problemlerle karşılaşabilirler. Ayrıca stresli kişilerde beyin kanamalarına yol açabilecek uyuşukluk ve karıncalanma gibi belirtiler daha fazla görülebilir.

Ruhsal hastalıklar: Gergin kişilerde Depresyon, Kaygı bozuklukları ve Panik bozukluk gibi rahatsızlıklar daha yaygındır.

Kalp hastalıkları: Aşırı stresli kişilerde Hipertansiyon ve kalp krizi riski daha yüksektir.

Cinsel sorunlar: Gerginlik nedeniyle isteksizlik ve soğukluk yaşanabilir.

Hamilelik sorunları: Çiftler çok fazla çocuk sahibi olmak istediklerinde stres yaşayabilir ve bu da hamileliği engelleyebilir. Aynı zamanda stresli kişilerde adet düzensizliği ve erken menopoz daha sık görülür.

Kilo sorunları: Gerginlik yaşayan kişilerde aşırı kilo alımı ya da kilo kaybı olabilir.

Vücut ağrıları: Boyun ve bel ağrıları, fibromiyalji, vücutta sertlik hissi stresli kişilerde ortaya çıkabilir.

Stresli olduğumuzda şu hastalıklara yakalanabiliriz:

Mide hastalıkları:

Gerginlik mide ülseri, reflü (mide asidinin ağıza gelmesi) ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir.

Baş ağrıları: Stres baş ağrılarını tetikleyebilir, özellikle Migren ve gerilim tipi baş ağrıları stresle ilişkilidir.

Tansiyon ve şeker hastalıkları: Stres, kontrol altına alınmış olsa bile, tansiyon ve şeker hastalıklarının tekrar kötüleşmesine neden olabilir. Stresle başa çıkmak için kendinize zaman ayırmanız, dinlenmeniz, egzersiz yapmanız ve hobi edinmeniz önemlidir.

Göz seğirmeleri: Stres göz seğirmelerine neden olabilir.

Cilt hastalıkları: Saçkıran, ürtiker (kurdeşen), egzama, kaşıntı ve alerji gibi cilt sorunları stresle bağlantılı olabilir.

Bağırsak hastalıkları: Stres kabızlık, ishal, irritabl kolon sendromu (spastik kolon), şişkinlik ve gaz gibi bağırsak problemlerine sebep olabilir.