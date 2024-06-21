Su faturalarında yeni dönem. Artık o ücret ödenmeyecek

“KENDİ TAŞINMAZINDAKİ KUYUDAN SU ÇIKARANLARDAN KAÇAK SU BEDELİ ALINMAYACAK”
Bu karar, temyiz üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını onayladı ve karara sebep olarak, "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanılan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, fakat üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği" belirtildi. Yaşanan bu olay davalı tarafın temyiz itirazlarının reddedilmesi ve istinaf kararının onanması anlamını taşıyor.