Su faturalarında yeni dönem. Artık o ücret ödenmeyecek

Karara bağlanan dava, özellikle su kaynaklarının kullanımı ve atık su yönetimi konusunda önemli bir olay olarak görülüyor. Otel gibi büyük işletmelerin su kullanımı ve atık su yönetimi, yerel yönetimlerle olan ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken kritik bir alan olarak göze çarpıyor.