Su faturalarında yeni dönem. Artık o ücret ödenmeyecek

Su faturalarında yeni dönem. Artık o ücret ödenmeyecek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı. Su faturalarında ödenen o ücret artık ödenmeyecek.

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Su faturalarında yeni dönem. Artık o ücret ödenmeyecek 1

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, su faturalarındaki "kaçak su" ve "atık su" bedelleriyle ilgili flaş bir karara imza atti. Alınan karara göre, Muğla'da bir otel işletmesi bölgedeki kaynak suyunu kullanarak çıkan atık suyu şehir atık su şebekesine yönlendirdi. Fakat otel 2018’in Mart ayında başka bir kişi tarafından devralındı.

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Su faturalarında yeni dönem. Artık o ücret ödenmeyecek 2

Belediye ekipleri, otel işletmesine 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezası kesti. Yeni işletmeci, otelin devralınmasından önceki kullanımlara ilişkin cezayı ödememek ve devralınmadan sonraki döneme ait atık su bedelinin tespit edilmesi için dava açtı. Yerel mahkeme, bu davayı kabul etmedi.

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Su faturalarında yeni dönem. Artık o ücret ödenmeyecek 3

Fakat istinaf mahkemesi, otel işletmesinin devredildikten sonraki tarihlerle ilgili olarak 94 bin liralık atık su bedelinin ödenmesini hükmetti.

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Su faturalarında yeni dönem. Artık o ücret ödenmeyecek 4

“KENDİ TAŞINMAZINDAKİ KUYUDAN SU ÇIKARANLARDAN KAÇAK SU BEDELİ ALINMAYACAK”

Bu karar, temyiz üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını onayladı ve karara sebep olarak, "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanılan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, fakat üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği" belirtildi. Yaşanan bu olay davalı tarafın temyiz itirazlarının reddedilmesi ve istinaf kararının onanması anlamını taşıyor.

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Su faturalarında yeni dönem. Artık o ücret ödenmeyecek 5

Karara bağlanan dava, özellikle su kaynaklarının kullanımı ve atık su yönetimi konusunda önemli bir olay olarak görülüyor. Otel gibi büyük işletmelerin su kullanımı ve atık su yönetimi, yerel yönetimlerle olan ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken kritik bir alan olarak göze çarpıyor.

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