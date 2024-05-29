Az kullanan az çok kullanan çok ödeyecek. Yeni tarife ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Az kullanan az çok kullanan çok ödeyecek. Yeni tarife ortaya çıktı

Samsun’da su faturalarında az kullananın az ödeyeceği, çok kullananın çok ödeyeceği kademeli fiyat uygulamasına geçiş teklifi SASKİ Genel Kurulu’nda gerçekleşen oylama ile kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleşti.

İlgili komisyonlarda konuşulan 3 maddenin oylandığı toplantıda aralarında su tarifelerinin olduğu madde de tartışmaya açıldı.

Kademeli su tarifesi teklifi CHP üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın ‘oy çokluğu’ ile kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, toplantıdan sonra gerçekleştirdiği konuşmada söz konusu maddedeki maddelerin tümünü TÜFE uygulaması hariç kabul ettiklerini, TÜFE uygulamasının kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını ve bu sebeple ret oyu verdiklerini ifade etti.

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KADEMELİ SU TARİFESİ

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, verilen kararların Samsun şehri için hayırlı olmasını dileyerek, bir sonraki olağan genel kurulun Kasım ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.

teklifi SASKİ Genel Kurulu’nda gerçekleşen oylama ile kabul edilen kademeli su tarifesi ile 10 ve 13 m3 su kullanan vatandaşlara yüzde 15 oranında indirim, 15 m3 su kullanan vatandaşlara yüzde 12 oranında indirim, 18 m3 kullanan vatandaşlara ise yüzde 6 indirim, 20 m3 su kullananlara iseyüzde 0,6 indirim yapılacak.

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İçme suyunu 20 m3’ten fazla kullanan vatandaşlara ise aynı oranda zam yapılacak. 25 m3 su kullanan vatandaşlara yüzde 10 oranında zam, 30 metre küp su kullanan vatandaşlara ise yüzde 17 oranında zam uygulanacak.

Yeni tarife ile beraber 318 TL gelen 10 m3’lük su faturası 270 TL’ye, 409 TL gelen 13 m3’lük su faturası 347 TL’ye, 471 TL gelen 15 m3’lük su faturası 413 TL’ye düşecek. 776 TL gelen 25 m3’lük su faturası 854 TL’ye yükseltilirken, 929 TL gelen 30 m3'lük su faturası da 1088 TL’ye çıkarılacak.

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