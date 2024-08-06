Su kavgası katliamla bitti. Dede oğul ve torun aynı anda öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Su kavgası katliamla bitti. Dede oğul ve torun aynı anda öldürüldü

Kırıkkale'de akrabalar arasında sulama meselesinden dolayı çıkan kavgada baba, oğul ve torun hayatını kaybetti.

Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada, akrabası tarafından tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Deredüzü köyündeki Koltarla mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında yaşanan su kavgasında 45 yaşındaki E.Ç., aralarında akrabalık bağı bulunan Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur'a (17) tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba, oğul ve torun olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı E.Ç. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Jandarma ekiplerince, olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Olayın yaşandığı bölgede giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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