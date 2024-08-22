Su kurullarının görev ve çalışma esasları belirlendi

Kaynak: AA
Su kurullarının görev ve çalışma esasları belirlendi

Ulusal Su Kurulu ile havza ve il su kurullarının görevleri ile çalışma usul ve esasları tespit edildi.

Su kurullarında yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Su Kurullarının Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ulusal Su Kurulu, Bakanlık bünyesinde Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında görev yapacak.

Kurul, kentlerde ve kırsalda su-gıda-enerji-ekosistem ilişkisini temel alan su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri oluşturacak. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin alınacak tedbirlere ve uygulanacak politikalara yönelik önerilerde bulunacak.

Su kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ilişkin planların uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik kararlar alacak. Ulusal su planı ile havza ölçekli yönetim, su verimliliği ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarını karara bağlayacak. Su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesine ilişkin planlarda belirlenen tedbirlerin önceliklendirilmesi ve uygulanması için kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik kararlar verecek.

Kurul, yılda en az iki kez başkan ve en az 12 üyenin katılımıyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

HER HAVZAYA AYRI SU KURULU

Her havza için ayrı bir su kurulu kurulacak. Havza su kurulları, görev alanına giren havza için Bakanlıkça hazırlanacak havza ölçekli yönetim planları ile ilgili çalışmalara katkıda bulunacak, plan uygulamalarını takip edecek. Havza su kurulları yılda en az bir defa toplanacak.

İl su kurulları da vali başkanlığında yılda en az bir kez toplanacak. Kurullar, havza ölçekli yönetim, içme ve kullanma suyu havzası koruma, su verimliliği ile içme ve kullanma suyu güvenliği planları için gerekli katkıları sağlayacak.

Öte yandan Bakanlığın, Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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