Su kuyusu kazısında göçük oluştu. 2 işçi öldü

Mersin'un Mut ilçesinde su kuyusu kazan işçiler Ahmet Uçar (59) ve Yakup Şahin (50), meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

KAYNAK: DHA
Su kuyusu kazısında göçük oluştu. 2 işçi öldü

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özlü Mahallesi, Akçaalan mevkisindeki Derepazarı Yaylasında meydana geldi.

İddiaya göre, Ahmet Uçar ve Yakup Şahin’in su kuyusu kazdığı sırada göçük meydana geldi.

İşçiler toprak altında kalırken, çevredekiler yardıma koştu, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ahmet Uçar ve Yakup Şahin’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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