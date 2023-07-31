Su üzerinde giden E-Bisiklet görücüye çıktı. 12.4 mil hızla süzülebiliyor

Yeni zelandalı bir şirket su üzerinde 12.4 mil hızla gıdebilen E-Bisikleti görücüye çıkardı. Bisikletin fiyatı ise 9 bin dolar. Türk lirasıyla 242.484,66 Türk lirası

Su üzerinde giden E-Bisiklet görücüye çıktı. 12.4 mil hızla süzülebiliyor

Hydrofoiler SL3 adı verilen araç, yarım bisiklet yarım uçak olarak tanımlanıyor. 2017 yılında dünyanın ilk hidrofoil bisikleti Hydrofoiler XE-1’i üreten Manta5 şirketi tarafından tasarlandı.

NASIL KULLANILIYOR?

Araç, Sürücünün pedal çevirmesi ile arkadaki bir pervanenin dönmesini sağlıyor. Bu durum ise taşıtın hız kazanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bisikletin elektrikle çalışan bir motoru da bulunuyor. Bisiklet yeterince hıza ulaştıktan sonra ise Hydrofoiler SL3’ün ön ve arka tarafındaki hidrofil 'kanatları' onun yükselmesine ve su yüzeyinde gitmesini sağlıyor.

KULLANMAYI ÖĞRENMEK 40 DAKİKA SÜRÜYOR

Manta5 tarafından yapılan açıklamada, Hydrofoiler SL3’ün jet ski gibi motorlu deniz taşıtlarına göre daha çevre dostu bir alternatif olduğu belirtildi. Ayrıca, su üzerinde kullanılan bisikleti kullanmayı öğrenmenin yalnızca 40 dakika sürdüğü aktarıldı.

BOYUTLARI NE KADAR?

2,2 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1,4 metre yüksekliğinde olan aracın ağırlığı ise 40 kilogram.

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