Su yosunu zayıflatıyor. Yaz geldi kilolardan kurtulmak isteyenlere müjde

Zayıflamaya yarayan su yosununun faydaları dikkat çekti. Suyosunuyla ilgili detaylar…

Su yosunu zayıflatıyor. Yaz geldi kilolardan kurtulmak isteyenlere müjde

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Zayıflamaya yarayan su yosununun faydaları dikkat çekti. Suyosunuyla ilgili detaylar…

ZAYIFLAMA NEDİR?

Zayıflama, hastalık, besin eksikliği veya rejimle şişmanlığın yavaş yavaş azalması. Fizyolojik zayıflama, beslenme yetersizliğine veya kıtlıktan dolayı bazı besin maddelerinin yokluğuna, veya harcanan enerjinin yiyeceklerden sağlanan enerjiyi aşmasına bağlıdır.

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SU YOSUNU NEDİR?

Tatlı bitkiler şubesinden; genellikle suda yaşayan klorofilli bitkidir. Ye il, esmer, kırmızı ve mavi su yosunları diye sınıflara ayrılır ve değişik alanlarda kullanılırlar. Soda, potas ve iyot elde edilir. Tarım, sanayi ve tıpta kullanılır. Bazı memleketlerde de besin olarak yenir.

SU YOSUNU NASIL TÜKETİLİR?

“Su Yosunu Nasıl Tüketilir?” sorusunun cevabı, tüketilecek olan yosunun türüne göre değişiklik gösterebilir. Özellikle Tayland, Çin, Japonya, Filipinler ve Papua Yeni Gine gibi Asya ülkelerinde sık olarak tüketilen farklı yemeklerde kullanılabilse de, bu yemeklerin pek çoğu Türk halkının damak zevkine uygun olmadığı için yosunların sadece salatalarda ya da çiğ olarak tek başına tüketilmesi uygundur.

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