Zayıflama aşısı vurduran 3 kişi intihar etti. Avrupa İlaç Ajansı aşıları incelemeye aldı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), zayıflama aşılarının bazılarını, intihara sürüklediği şüphesiyle inceleme altına aldığı bildirildi. İnceleme, İzlanda’nın bu şekilde üç vakayı ajansa bildirmesi sonrası başladığının altı çizildi.

Zayıflama aşısı vurduran 3 kişi intihar etti. Avrupa İlaç Ajansı aşıları incelemeye aldı

Değerlendirmeye alınan Wegovy, Saxenda ve Ozempic, iştah azaltıcı işlevi de görüyor.

Avrupa İlaç Ajansı’nın ilgili birimi, bu ilaçlar üzerinde inceleme yaparken, benzer ilaçların incelenmesine gerek olup olmadığı konusunu da görüşecek.

Ajans, öncelikli olarak, emaglutide ve liraglutide içeren tedavileri değerlendirmeye alacak.

BBC’ye konuşan EMA yetkilisi, uyarı prosedürünün, İzlandalı yetkililerin vaka bildirisi sonrası devreye sokulduğunu söyledi.

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Uyarı prosedürü, bir ilacın yeni ve olası olumsuz bir yan etkisinin bildirilmesi sonrası, ileri inceleme yapmak için devreye giriyor.

Aynı yetkili, İzlanda örneklerinde, Saxenda ve Ozempic kullanan iki vakada “intihar düşüncesi” oluştuğunun kendilerine bildirildiğini aktarıyor. Saxenda kullanan bir diğer vakanın da kendine zarar vermeyi düşündüğü dile getirdi.

Yetkili, EMA’nın inceleme sonuçları ile ilgili açıklama yapacağını ifade etti.

Ünlü isimlerin yaptıkları sosyal medya paylaşımları, bu tür ilaçlara büyük talep oluşturduğu bildirildi.

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