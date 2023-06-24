Su yosunu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan su yosunun faydaları dikkat çekti.

SU YOSUNU NEDİR?

Tatlı bitkiler şubesinden; genellikle suda yaşayan klorofilli bitkidir. Ye il, esmer, kırmızı ve mavi su yosunları diye sınıflara ayrılır ve değişik alanlarda kullanılırlar. Soda, potas ve iyot elde edilir. Tarım, sanayi ve tıpta kullanılır. Bazı memleketlerde de besin olarak yenir.

SU YOSUNU FAYDALARI

- Fistüllü yaraları genişletmek için cerrahide kullanılır.

-Dıştan tatbik edildiğinde zayıflatıcı özelliği de vardır.

-Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

-Bağırsakta yaşayan kurtçukların öldürülmesini sağlar.

-Cildin güzel ve canlı görünmesi için gerekli olan pek çok antioksidan maddesine sahiptir.

-Dişlerin ve kemiklerin sağlamlaşmasına yardımcı olur.

-Oldukça düşük olan kalori miktarından dolayı, diyet yapılırken tercih edilebilir.

-İçine bulunan fucoidin maddesi sayesinde çeşitli kanser türlerinin ve vücudun çeşitli eklem bölgelerinde görülebilen kireçlenme sorunlarının meydana gelmesini engeller.

-Kötü kolesterol miktarının düşmesine yardımcı olur.

-Kanın aşırı pıhtılaşmasını engelleyerek çeşitli kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudun dirençli olmasını sağlar.

-Vücutta inflamasyon meydana gelmesini engeller.

-Üst solunum yolu enfeksiyonlarından, cinsel yollar ile bulaşabilen HIV virüsüne kadar pek çok hastalıkla mücadele eder.

SU YOSUNU NASIL TÜKETİLİR?

“Su Yosunu Nasıl Tüketilir?” sorusunun cevabı, tüketilecek olan yosunun türüne göre değişiklik gösterebilir. Özellikle Tayland, Çin, Japonya, Filipinler ve Papua Yeni Gine gibi Asya ülkelerinde sık olarak tüketilen farklı yemeklerde kullanılabilse de, bu yemeklerin pek çoğu Türk halkının damak zevkine uygun olmadığı için yosunların sadece salatalarda ya da çiğ olarak tek başına tüketilmesi uygundur.