Suadiye Mahallesi artık ünlü şarkıcı Hilal Özdemir'den sorulacak. O şimdi muhtar

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, sosyal medya hesabından İstanbul Kadıköy Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu duyurmuştu.

Sanatçı, dün gerçekleştirilen seçimler sonrasında Instagram hesabından muhtar seçildiğini açıkladı:

Özdemir duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla. Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."