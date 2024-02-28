Şubat'ta yağmayan kar Mart'ta yağacak mı? Uzman isim açıkladı

Selin Irmak Kaçmaz'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek mart başta olmak üzere bahar aylarının hava durumu tahminlerini açıkladı.

Mart ayında da kar yağışı beklenmediğini belirten Tek, "Sıcaklıklar açısından ortalamanın üzerinde bir ay olacak. Sıcak günlerin sayısı daha fazla, soğuk günlerin sayısı daha az olacak. Türkiye’nin batı ve orta kesimlerinde soğuk ve sıcak günler de dahil olmak üzere mart ayının genel anlamda ortalamaların 3 derecenin üzerinde olacağı tahmin edildi. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın, Güney Doğu Anadolu’da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu civarında ise sıcaklıkların ortalamaların 4 derece üzerine çıkacak

"MART AYI DA SICAK OLACAK"

Bu da şu anlama geliyor; geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart bizi bekliyor.”

Adil Tek, sıcaklıklar gibi yağışların da mart ayında ortalamanın üzerinde olacağını iddia ederek "Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkıp ortalamanın üzerinde yağış alacak. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam olarak tanımlandı. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demektir.

"MARMARA VE KARADENİZ’DE ÇOK KÜÇÜK DE OLSA BİR KAR YAĞIŞI OLASILIĞI VAR"

Mart ayının bolca yağmurlu olacağının altını çizen Tek, kar ihtimalinin ise çok düşük olduğunu belirterek “Çok uzun periyotlu tahminlerde Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı var. AmaBu ihtimalin oldukça uzak olduğunu eklemekte fayda var” dedi.