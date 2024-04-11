Suç makinesi bekçiyi vurdu

Kaynak: İHA
Suç makinesi bekçiyi vurdu
Avcılar’da gece saatlerinde mahalle bekçileri tarafından durdurulan şahıs, silahla bekçiyi vurdu. Ağır yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, 20 yaşındaki şüpheli şahısın 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırı saat 04.00 sıralarında Ambarlı Sahil’de yaşandı. İddiaya göre sahilde devriye atan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere 2 kişi direndi.

Şüpheli şahıslardan Emirhan B.(20) isimli şahıs yanındaki ruhsatsız tabancayı ateşledi. Silahın ateşlenmesiyle görevli bekçilerden Barış K. bacağından ve kasığından ağır yaralandı.

Takviye ekiplerin gelmesiyle olaya karışan Emirhan B. ve yanındaki diğer şahıs gözaltına alındı. Bekçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bekçiyi ağır yaralayan Emirhan B.’un yapılan sorgulamasında suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Emirhan B.'nin 8 ayrı suç kaydında kasten yaralama ve gasp olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bekçilere direnen ve gözaltına alınan diğer şüphelinin ise yine 50’ye yakın benzer olaylardan suç kaydı çıktı. Şahısların gözaltı işlemleri devam ediyor.

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