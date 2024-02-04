Suç makinesi yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Suç makinesi yakayı ele verdi
İzmir’de 41 ayrı suç kaydı ve 19 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakayı ele verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Büro Amirliği ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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Yapılan çalışmalar neticesinde; aralarında uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, gasp, mala zarar verme dahil 41 ayrı suçtan kaydı bulunan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi O.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Uzun süren çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli O.K. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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