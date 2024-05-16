Suç örgütü üyesi doktor ve hemşirelerin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı

İstanbul ve Tekirdağ’da anlaştığı hastanelere yeni doğmuş bebekleri sevk ederek devleti milyonlarca lira zarara uğratan suç örgütüyle ilgili tüyleri diken diken eden detaylar ortaya çıktı. Suç örgütü arasında gerçekleşen konuşmalar bebeklerin nasıl ölüme gittiğini ortaya koydu.

Yenişafak gazetesinden Şahin Şen’in haberine göre, suç örgütünün anlaştığı bir hastaneye şehir dışından sevk edilen bir bebek yenidoğan yoğun bakımda hayatını kaybetti. Savcılığın yaptığı soruşturmanın dosyasında giren ses kaydına göre, hemşireler, bir bebeğin soluk borusuna gıda kaçması nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor. Hemşirelerden biri konuşmanın sonunda “Öleceği zaten belliydi. Hemşire arkadaş yemeğini yedirmiş. Gazını almış bir sonraki bebeğe geçtiğinde ölmüş. Fark ettiğinde geri döndürme şansı yokmuş” dediği öğrenildi.

BEBEĞİN ÖLÜMÜNDEKİ İHMALİ BÖYLE GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

19 Ekim 2023’te hayatını kaybeden bebeğin ölümündeki büyük ihmali gizleme çabaları yine konuşmalara yansıdı. Kayıtlarına göre hemşire doktora, “Dosyada kötüleşen entübe olmuş gibi göstereyim. Bu şekilde ölüm kaydı düşelim” diyor. Hemşirenin önerisine olur diyen doktora hemşire tekrar, “Diğer günlerde stabil, yani entübe edecek bir durum yok ama öldü bir kere ne yapalım” derken doktor ise skandal bir şekilde, “Diğer günlerden yani hastaneye geldiği günden itibaren entübe olarak göster. Hayırlısı olsun. Üzüldüm bu çocuğa. Zaten ölecekti kurtuldu” şeklinde konuşuyor.

“ÇOCUĞU ÖLDÜR” DEDİLER

Kayıtlara hastanelerde görevli hemşirelerin doktorlarla ve kendi aralarındaki skandal konuşmaları da yansıdı. Hemşire Ç.D.’nin telefonda görüştüğü doktor İ.G.’ye hasta bir bebek hakkında, “Bu bir 80-82 oluyor, sonra 98 oluyor. Artık ben bıraktım. Ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın ya” dediği konuşma kayıtlarında belirlendi. Yine hastanelerin birinde görevli iki hemşirenin hasta bir bebek hakkında yaptığı konuşma kan dondurdu. Hemşire H.B.’nin “M.S., çocuğu öldür” sözüne hemşire M.S. “Öldüreceğim de, öldürsem de bir dert biliyor musun” şeklinde cevap verdiği kaydedildi.