Hartum Havalimanı’ndaki bazı uçaklardan duman yükseldi

Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da ordu ile Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter güç olan RSF arasında sabah saatlerinde başlayan çatışmalar devam ediyor.

Başkent Hartum’daki başkanlık sarayı, ordu karargahı ve havalimanı civarında silah sesleri duyulurken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Hartum Uluslararası Havalimanının apronunda bulunan bazı uçakların çatışmalar sırasında hasar gördüğü belirtildi. Sudan ordusundan yapılan açıklamada, RSF güçlerinin Suudi Arabistan Havayollarına (Saudia) ait bir uçağı hedef aldığı aktarıldı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada ise Airbus uçaklarından birinin Riyad'a planlanan uçuşundan önce Hartum Havalimanı'nda “kaza” geçirdiği belirtildi. Olaya yönelik detay verilmezken, Sudan uçuşlarının bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğu aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de aprondaki 2 uçaktan duman yükseldiği görüldü. Başka bir videoda ise havalimanındaki yolcuların yere yattığı, içeride mahsur kaldığı kameraya yansıdı.

RSF’YE AİT 80’E YAKIN ARAÇ İMHA EDİLDİ

Sudan ordusu ayrıca, "isyancı" olarak ilan ettiği RSF’ye karşı ülke genelinde operasyonların sürdüğünü, RSF’ye ait 80'e yakın askeri aracın imha edildiğini aktardı. Ordu, RSF’nin Hartum’daki ana karargahının da vurulduğunu kaydetti.

Ordu Sözcüsü Nabil Abdullah ise yaptığı açıklamada, “Saldırıyı biz başlatmadık. Birliklerimiz isyancı güçler tarafından saldırıya uğradı. Her türlü sorumsuz girişime karşı koyacağız. İsyancı liderliğin kişisel hırsları nedeniyle ülkemizin bu aşamaya gelmesinden üzüntü duyuyoruz. Ülkemiz için disiplin içindeki bir askeri liderliğin altında, sadece bir ordu dışında başka bir gelecek görmüyoruz. İsyancı güç (RSF) kişisel hırsından vazgeçmiş olsaydı bu aşamaya gelemezdik” ifadelerini kullandı.

TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Sudan ordusunun başında askeri yönetimdeki Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan bulunurken, RSF ise konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetiliyor. Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022’de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF’nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. El-Burhan RSF’nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.

RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu. (İHA)