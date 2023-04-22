Sudan'da bulunan Türklere dair büyükelçilikten açıklama

Çatışmaların yaşandığı Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye tahliye edilmesine karar verildi.

Sudan'da bulunan Türklere dair büyükelçilikten açıklama

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında başlayan silahlı çatışmaların ardından Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Sudan'da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmaların ardından, pek çok ülke, bölgede bulunan vatandaşlarının tahliyesine karar verdi.

Bir açıklama da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının ülkeden tahliye edilmesine karar verildiğini bildirdi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli vatandaşlarımız

Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan Pazar) karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize tahliye edilmesine karar verilmiştir."

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