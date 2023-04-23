Sudan'da çatışmalar ikinci haftaya girdi: 413 ölü 3 bin 551 yaralı

Ordu ile isyancı ilan ettiği HDK arasında başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

HDK REFORMU OLAYLARI BAŞLATTI

Uluslararası ve bölgesel tarafların sivil ve demokratik yönetime geçilmesi amacıyla yürüttüğü müzakere sürecindeki ana konulardan "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır ordu ile HDK arasında yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüştü.

2018'de hayat pahalılığı kaynaklı halk protestolarının ardından 2019 ve 2021'deki askeri darbelerle siyasi ve ekonomik anlamda giderek istikrarsızlaşan Sudan'da generaller arasındaki güç mücadelesi ülkeyi iç savaşın eşiğine getirdi.

İLK HAMLE HDK'DEN

HDK, 13 Nisan'da ülkenin kuzeyindeki Meravi Havalimanı ve askeri üssüne büyük bir birlik sevk ederek çatışmaları tetikleyen ilk hamleyi yaptı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirdi. (AA)