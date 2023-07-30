Sudan'da kan durmuyor. HDK’nin Hartum’daki topçu saldırısında 5 sivil öldü

Sudan ordusu, paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) başkent Hartum'un güneyine düzenlediği topçu saldırısında 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

KAYNAK: AA
Sudan'da kan durmuyor. HDK’nin Hartum’daki topçu saldırısında 5 sivil öldü

Ordu'dan yapılan açıklamada, HDK mensuplarının, dün, başkentin güneyindeki Zırhlı Birlikler karargahı yakınındaki Rumeyle Mahallesi'ne topçu saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı.

HDK'nin sivillere yönelik ihlallerine işaret edilen açıklamada, vatandaşları zorla evlerinden çıkarmaya yönelik girişimlerini de sürdürdüğü ifade edildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

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