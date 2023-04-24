Sudan'daki çatışmalar için ateşkes çağrısı

Editör: Büşra İlaslan

Güney Afrika Dış İlişkiler Bakanlığı Kamu Diplomasisi Başkanı Clayson Monyela, Sudan'ın başkenti Hartum'dan çıkan tüm yolların "riskli ve tehlikeli" olduğunu ifade etti.

Havaalanının hala kapalı olduğunu kaydeden Monyela, çatışmaların azalma belirtisi göstermediğini belirtti.

BBC'nin Newsday programına açıklamalarda bulunan Monyela, "Dışarı çıkmak isteyenlerin güvenli bir şekilde geçişine ve insani yardıma izin verilmesine izin vermek için ateşkes çağrısını sürdürüyoruz." dedi.

Monyela, Güney Afrikalı yetkililerin vatandaşlarını almak için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Monyela, tüm Güney Afrika vatandaşlarının yanı sıra bazı komşu ülke vatandaşlarını tahliye etmeye odaklandıklarını kaydetti.

