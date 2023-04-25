Sudan'ın başkenti Hartum'daki 4 hapishanede tutulan mahkumlar firar etti

Sudan'ın başkenti Hartum'daki 4 hapishanede mahkumlar, dışarıdan destek alarak firar etti.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki 4 hapishanede tutulan mahkumlar firar etti

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Hartum'daki 4 hapishaneden firar olduğu kaydedildi.

Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve rejiminin çoğunun bulunduğu Bahri bölgesindeki Kober Hapishanesinin önünde çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Beşir'in askeri hastanede olduğu iddia ediliyor.

Hapishanelerin bulunduğu muhitlerde sokaklarda tek tip mahkum kıyafetlilerin yürüdüğü görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Ülkede çatışan taraflardan Sudan ordusu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), başkentin batısındaki Umdurman bölgesinde bulunan el-Huda hapishanesinin basılması ve mahkumların serbest bırakılmasıyla ilgili karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Ayrıca Hartum'un güneyindeki Soba cezaevinden ve Umdurman'daki kadın cezaevinden binlerce mahkumun açlıktan ölmemeleri için serbest bırakıldıkları ileri sürüldü.

HDK'den yapılan açıklamada, Kober Hapishanesi mahkumlarının tahliyesi olarak nitelendirilen olayda ordu suçlanarak, "Savaşın başından ve sonrasındaki yansımalardan, darbe liderliğinin ve aşırılık yanlılarının ülkedeki hükümet sistemini eski haline getirerek zamanın çarkını geri döndürmek istedikleri açıktı." ifadesi kullanıldı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'dan bu yana çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 071 kişinin yaralandığını duyurdu.

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