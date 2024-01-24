Sudanlı üniversite öğrencisini öldüren şahıs tutuklandı

Kaynak: DHA
Sudanlı üniversite öğrencisini öldüren şahıs tutuklandı
Sudanlı üniversite öğrencisi Atta Almanan’ı öldüren aynı ülke vatandaşı Abobekir Altahir tutuklandı.

Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan’ı alacak verecek meselesi yüzünden bıçaklayarak öldüren Sudan uyruklu Abobekir Altahir tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Pazartesi günü Yeditepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Sudan uyruklu Atta Almanan, bir süredir yanında çalıştığı Sudan uyruklu kafe sahibi Abobekir Altahir’le alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında Altahir, Almanan’ı bıçakladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, hayatını kaybetti. Almanan’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından arkadaşları tarafından alındı ve Yeşilkent Mezarlığı morguna götürüldü. Almanan’ın cenazesinin Sudan’dan gelen ailesine teslim edileceği iletildi.

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