Sulama kanalına düşen at halat yardımıyla kurtarıldı

Atın sulama kanalında yaşadığı zorlu mücadele, çevredeki kişilerin dikkatini çekti. Akıntıya kapılmamak için çabalayan atı fark edenler, hemen bir halat bularak kurtarma operasyonuna başladılar. Halatı ata bağlayarak dikkatlice çeken kişiler, sonunda atı güvenli bir şekilde karaya çıkarmayı başardılar.

Yorgun düşen atın karaya çıktığında rahatladığı anlar, sosyal medyada viral oldu. Videoyu izleyen kullanıcılar, ata yardım eden kişileri takdir eden yorumlar yağdırdı. Olay, hayvanseverler tarafından büyük bir övgüyle karşılandı ve duyarlı vatandaşların çabası sosyal medyada geniş bir yankı buldu.