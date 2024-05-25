Hamburger yeme yarışında boğularak can veren Eftelya, toprağa verildi

Kaynak: DHA
Hamburger yeme yarışında boğularak can veren Eftelya, toprağa verildi

Düzce'de arkadaşları ile hamburger yeme yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya, boğazına lokma kaçması sonucu can vermişti. Talihsiz çocuk toprağa verildi.

Olay, dün öğle sularında Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda gerçekleşti. Eftelya Kaymak adlı 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi, arkadaşları ile birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışması düzenledi. Ancak Eftalya'nın boğazına lokması kaçtı. Bir süre nefessiz kalan küçük kız öğretmenlerin çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Ancak Eftelya Kaymak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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KÜÇÜK KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük kız için Yeşil Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Alay Komutanı Albay Murat Kılıç da katıldı. Tabutuna Türk bayrağı sarılan Eftelya Kaymak'ın cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.

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