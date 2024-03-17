Sulama kanalına düşen köpeği kurtarırken neredeyse boğuluyordu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sulama kanalına düşen köpeği kurtarırken neredeyse boğuluyordu
Sinop'ta sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya çalışan bir kişi boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Olay, Bostancılı Mahallesi'nde bir otelin inşaatının yanındaki sulama alanında yaşandı.

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Alınan bilgiye göre, Cemal G. adlı bir vatandaş sulama kanalına düşen köpeği kurtarmak istedi. O anlarda dengesini kaybeden vatandaş havuza düşerek boğulma tehlikesi yaşadı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Cemal G.'yi ve köpeği kurtardı.

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AMBULANSTA YANGIN ÇIKTI

Boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa 112 ekiplerinin müdahale ettiği sırada, ambulansta sebebi anlaşılmayan şekilde yangın çıktı.

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Tedbir amacıyla ambulansın aküsü söküldü ve içindekiler uzaklaştırıldı. İkinci bir ambulans çağırıldı ve boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye götürüldü.

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