10 metreden düşen 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
10 metreden düşen 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı
Aydın'da yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düşen genç, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Ramazanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

19 yaşındaki O.B. adlı genç, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düştü.

Bölgedeki vatandaşlar gencin yerde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı gencin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler
Sulama kanalına düşen köpeği kurtarırken neredeyse boğuluyordu
Sulama kanalına düşen köpeği kurtarırken neredeyse boğuluyordu
Son Haberler
Ordu’nun en çok göç verdiği şehirler belli oldu Yerel Haberler
Ordu’nun en çok göç verdiği şehirler belli oldu
Galatasaray ölüp ölüp dirildiği maçı nasıl kazandı? Hakem kararları damga vurdu. Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray ölüp ölüp dirildiği maçı nasıl kazandı? Hakem kararları damga vurdu. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray Kasımpaşa maçında akılalmaz olaylar oluyor. 10 dakikada kırmızı kart çıktı penaltı kaçtı Galatasaray 2 gol attı Spor
Galatasaray Kasımpaşa maçında akılalmaz olaylar oluyor. 10 dakikada kırmızı kart çıktı penaltı kaçtı Galatasaray 2 gol attı
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye sert tepki: Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak? Gündem
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye sert tepki: Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak?
Saldırana ev hapsi, izleyene barınakta çalışma cezası. 'Köpeğe şiddet'e jet hızıyla karar Gündem
Saldırana ev hapsi, izleyene barınakta çalışma cezası. 'Köpeğe şiddet'e jet hızıyla karar
Galatasaray'ın eski yıldızı intikamını aldı. Stat bir anda buz kesti Spor
Galatasaray'ın eski yıldızı intikamını aldı. Stat bir anda buz kesti
Beşiktaş maçında ortaya çıkan görüntüler TFF'yi şok etti. Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı Spor
Beşiktaş maçında ortaya çıkan görüntüler TFF'yi şok etti. Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı