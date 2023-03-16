Halk Şanlıurfa'da Süleyman Soylu'yu protesto etti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı 11 ilden Adıyaman ve Şanlıurfa’yı sel felaketi vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın methiyeler düzerek açtığı Abide Köprülü Kavşağı'nda can pazarı yaşandı. Köprülü kavşağın altında yer alan altgeçidin ağzına kadar balçıkla kaplandığını belirtilirken Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Depremin ardında sele teslim olan kentte Süleyman Soylu'ya seslenen vatandaşlar, korumalar tarafından engellenince yuhalayarak durumu protesto etti.

PLANSIZLIK ABİDESİ CAN ALDI: 105 MİLYON TL’LİK ABİDE KAVŞAĞI SELE TESLİM

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Şanlıurfa’da Aralık 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Abide Köprülü Kavşağı, yağışı kaldıramayarak sele teslim oldu. Çok sayıda yurttaşın mahsur kaldığı köprülü kavşağın yapımı için 105,2 milyon TL harcandığı ortaya çıkarken TMMOB Şanlıurfa İKK Sekreteri Çakır, “Az yağmurlarda da o bölgede su birikiyordu. Bu, bilimin sözlerine kulak tıkayan anlayışın sonucudur” dedi.