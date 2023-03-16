Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 15 oldu

1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Şanlıurfa’da taşan Karakoyun deresinin aktığı AVM'nin alt katında su basan yemekhane bölümünde temizlik görevlisi Ömer Zaman’ın cansız cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Ömer Zaman'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sel nedeniyle Şanlıurfa'daki can kaybı 15'e yükseldi.

500 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞMA SÜRÜYOR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da 15 ve Adıyaman'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği felaketin ardından 500 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şanlıurfa'da şu anda yoğun bakımda 4, serviste 6, acil serviste de 4 vatandaşımız var. Toplam 60 vatandaşımız gelmişti, diğerleri taburcu edildi" dedi.



2 BİNE YAKIN EVDE HASAR OLUŞTU



Şanlıurfa'da etkili olan sel nedeniyle şu ana kadar 2 bine yakın ev ve iş yerinde hasar oluştuğunu dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunlar zemin ve bodrum kat olmak suretiyle eşyaları, iş yerindeki malları hasara uğramış durumdadır. Bunlarla ilgili hasar tespitleri sürdürülmektedir. Yaklaşık 7 bin 585 personel, 1485 araçla selin vermiş olduğu tahribatı ortadan kaldırabilmek, vatandaşlarımızı olağan yaşantısıyla tekrar buluşturabilmek için çaba sarf ediyoruz. Gerek jandarma komandodan gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri'nden getirdiğimiz arkadaşlarımız, burada belediyelerimizin çalışanları, hep birlikte bir gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah yakın zamanda selin oluşturduğu tahribatı normal hayata döndürmek üzere çalışmalarımızı sonlandıracağız. Vatandaşımızın hasarları tespit ediliyor. Evlerle ilgili ödemeleri arkadaşlarımız hazırlıyorlar. İnşallah onlarla ilgili ilk bir adım atılacak."



Bakan Soylu, şehrin suyuyla ilgili sorun oluştuğunu da ifade ederek, "Değerlendirmeler sonucu, özellikle Fırat'tan gelen suyun yoğun çamurlu bir şekilde akması üzerine şehre suyu kıstılar. Şehre gelebilecek bu suyun da normal akışını sağlayabilmek, aynı zamanda ilgili istasyonlara gelip orada şehre verilebilecek hale gelmesini temin edebilmek için de çalışmaları sürdürüyorlar" diye konuştu.