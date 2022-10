Süleyman Soylu talimat verdi 'Ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın'

AKP Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini kaydetti. Soylu, "15 Temmuz öncesi Türkiye'de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı. Yargıyla, emniyet güçlerimizle, jandarma güçlerimizle şu anda ne kadardır? 116 bin kişiyi içeri tıktık. Buradan söylüyorum. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını karın, ayaklarını kırın. Bizim aile yapımızı, gençlerimizi, geleceğimizi zehirlemek istiyor. Bu, bizatihi Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.



Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, akşam yatmış, sabah kalkmış diyor ki; 'Başörtüsüyle ilgili kanun getireceğim.' Kılıçdaroğlu, senin fikrinin ve zikrinin ne olduğunu biliyoruz. Kimin aklına karpuz kabuğu koymak istediğini, onu da biliyoruz. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız söyledi. Eğer biraz yüreğin varsa Meclis'teki sayını getirirsin, Türkiye'deki Anayasa değişikliğinin altına imza atarsın, kartını görürüz ama o her zamanki gibi çarkçı ya çark etmenin formülünü bulur. 'Tamam bitti, oldu, olmadı, komisyona havale edelim, şöyle yapalım, böyle edelim...' Kılıçdaroğlu, bugün Kütahya'nın inancını görüyoruz. Sen ne kadar kıvırırsan kıvır, sen ne kadar yalan söylersen söyle, sen ne kadar istismar edersen et, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla beraber biz Anayasa'yı değiştirecek gücü elde edeceğiz ve bu işi bitireceğiz" şeklinde konuştu.



Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Bakan Soylu'ya çini vazo hediye etti.

