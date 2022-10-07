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AKP'de ortalığı karıştıran liste. Süleyman Soylu tarafından verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bakanlığa 500 kişilik personel alım listesi verildiği iddia edilirken bu isim listesinin AKP’de büyük problemler çıkardığı söylendi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 12:54
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildi. AKP'de ortalığı karıştıran liste

AKP'de ortalığı karıştıran liste. Süleyman Soylu tarafından verildi
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Emniyet Teşkilatı'ndaki torpil savaşlarına ilişkin bir yazı kaleme alan gazeteci Tolga Şardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nu bakanlığa yüzlerce isimlik bir işe alınacaklar listesi verdiğini belirtti.

T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü “Soylu’nun siber uzmanlarında ikinci perde: ev hanımı, taksici, marangoz, kuaför siber uzman oldu!” başlıklı yazısında Süleyman Soylu’nun bakanlığa 500 kişilik personel alım listesi verdiğini söyledi. 

Bu alım listesi yüzünden AKP’de bir çok ismin bakanlık dışında kaldığı ifade edilirken bu duruma tepki gösterenlere “Torpilden büyük torpil var” denildiği öğrenildi.

SOYLU’DAN “BUNLAR ALINACAK” LİSTESİ

Tolga Şardan söz konusu köşe yazısında "İddiaya göre; 500 kişilik personel alımının gerçekleşeceği dönemde, iktidar partisinin kadrolarından gelen taleplerle hazırlanan isim listeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi. İlk yazıda da aktardığım üzere son gün listeler birden değişiverdi. Listeler Bakan Soylu’nun isteği üzerine yeniden hazırlandı. Soylu’nun “Bunlar alınacak” talimatı sonrasında gelişmenin yakın çevrede duyulması krize neden oldu. AKP kadrolarının taleplerinin tamamına yakını liste dışı kaldı.” İfadelerine yer verdi.

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Faruk Çelik geliyor.
7.10.2022 13:09
Tez zamanda işine son verilir Saray tarafından gitmeden son 500 trabzonlu hemsehrisini alıp son görevini yapıyor.Hep söylüyorum mübarek kandil gününde de söylüyorum soylemedi demeyin abbas yolcu  
 
Deniz Halis
7.10.2022 13:02
Yatacak yeriniz yok. Millet artık sizden vazgeçti. Düşün artık milletin omuzundan.  
 
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