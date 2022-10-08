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Şehitlik ve gaziliğin nasip işi olduğunu söyleyen Soylu: Keşke Allah bana da nasip etse

Şehitlik ve gaziliğin nasip işi olduğunu söyleyen İçişler Bakanı Süleyman Soylu "Keşke Allah bana da nasip etse. Bütün yüreğimle, bütün gönlümle arzu ediyorum ve istiyorum" dedi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 17:05
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Bakan Soylu: Şehitlik ve gazilik nasip işi keşke Allah bana da nasip etse

Şehitlik ve gaziliğin nasip işi olduğunu söyleyen Soylu: Keşke Allah bana da nasip etse
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin yeni binasının açılışında, herkesin bir imtihanda olduğunu söyledi.

Soylu, şehitlik ve gaziliğin nasip işi olduğunu dile getirerek, "Keşke Allah bana da nasip etse. Bütün yüreğimle, bütün gönlümle arzu ediyorum ve istiyorum. Dünyada bundan daha büyük bir şeref yoktur. Peygamber Efendimize komşu olmak, Cenab-ı Allah'ın cennetiyle, cemaliyle müşerref olmak. Bundan daha büyük bir şeref yoktur. Daha büyük bir onur yoktur. Evet ateş düştüğü yeri yakar, doğru ama bu sınavın da böyle kendine ait bir mükafatı var" diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE ÇOK GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Terörle mücadeleye değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün terörist sayısı 120'nin altına düştü, Türkiye içinde. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin. Hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023'de bu coğrafyanın içinde yani 785 bin kilometrekarenin içinde göreceksiniz, Allah bize nasip edecek, o dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Biz hep birlikte çok güçlü adımlar atacağız"

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İLK
8.10.2022 18:06
Hemen Suriye ye koş.  
 
Sade vatandaş
8.10.2022 18:05
Böyle böyle beyanat ver ki, sana senin yaptığın yanlışlara ve hukuksuz işlere ses çıkaranı terörist ilan etmek milleti de inandırmak zor olmasın he mi soylu soyisimli  
 
AKM
8.10.2022 17:49
kendini imha etmek için tut bir kiralık silahşör nasıl olsa devlet memurusun direk şehit  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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