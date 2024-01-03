Süleymancılara ait yurttaki şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk fotoğrafının üstünde sigara söndürmüş

KRT'den Onur Dalar'ın haberine göre, Antalya’nın Alanya ilçesinde Süleymancılara ait Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'ndan görevli bir eğitmen, geçtiğimiz ay öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İfadelerinde istismarı anlatan 14 yaşın altındaki 5 erkek öğrenci, din eğitmeninin şiddet uyguladığını, kendilerine “Karım” dediğini ve bazı çocukların tacizden korunmak için 2 şortu üst üste giydiklerini söylemişlerdi.

Adli kontrol ile serbest bırakılan fail, olay basına yansıdıktan sonra tutuklanırken, davaya Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da müdahil oldu.

AİLELER KONUŞTU

İstismar mağduru çocukların aileleri yurt yönetiminin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Aileler, siyasetçilerin yerel seçimlerin yaklaşması ve Süleymancıların Alanya’da sahip oldukları oy potansiyeli sebebiyle konuya ilgisiz kaldıklarını belirtti.

“EĞİTMEN ATATÜRK FOTOĞRAFININ ÜSTÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜ”

Mağdur çocuklardan biri, eğitmenin derslerde kendilerine cinsel içerikli konular anlattığını, aylarca şiddete maruz kaldıklarını, eğitmen tarafından tehdit edildiklerini ve korktukları için ailelerine söyleyemediklerini aktardı.

14 yaşındaki çocuk, eğitmenin Atatürk fotoğrafının üzerinde sigara söndürdüğünü de ifade etti.

İstismara ve şiddete uğrayan çocuk, yurt müdürlerinin yaşananlardan haberdar olduğunu ancak müdahale etmediklerini öne sürdü.

AİLELER YENİDEN YARGIYA BAŞVURDU

Mağdur aileler konuyu ikinci kez yargıya taşıdı. Yurt yönetiminin şiddet ve istismar olaylarına karşı göz yumduğu ve Atatürk'e hakaret edildiği halde eğitmen hakkında gerekli işlemler yapılmadığı için; Alanya Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu personelleri, yöneticileri, yurt müdürü, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında soruşturma açılması ve yurt yönetimine kayyum atanması için suç duyurusunda bulunuldu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan istismarcının çocuklara şiddet uygularken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.