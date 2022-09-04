Süleymanpaşa Atatürk Bulvarı kaldırım imalatı yapım işi ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Atatürk Bulvarı Kaldırım İmalatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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