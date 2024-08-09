Sultan köyünde yangın çıktı. 3 kişi dumandan etkilendi

Olay, Sultan köyünde saat 11.00 civarında meydana geldi. Sinan Özdemir'e (47) ait iki katlı taş binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında, ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışan Esma Özdemir (48), Nazım Özdemir (12) ve Belinay Özdemir (12) dumandan etkilendi.

Ayrıca, Fatih Budak (31) kafasına taş düşmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında 4 büyükbaş hayvan telef olurken, bina iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.