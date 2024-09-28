Sultanbeyli’de apartmanın çatısı alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sultanbeyli’de apartmanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli'de bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultanbeyli'de bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, alev topuna dönen çatıdaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, dün İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Harşit Sokak üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sultanbeyli’de apartmanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli’de apartmanın çatısı alev alev yandı

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