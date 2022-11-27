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Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi

İstanbul Sultanbeyli’de yolun karşısına geçmekte olan kadına, o esnada virajı dönmekte olan otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kadın yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 14:05
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Sultanbeyli’de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi
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Kaza, İstanbul Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yürüdüğü yolun karşısına geçmekte olan bir kadına iddiaya göre o esnada virajı dönmekte olan otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yere düşen kadın aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaralanan kadına çevredeki vatandaşlar ile otomobilin sürücüsü yardımcı oldu. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulans ile tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otomobilin çarptığı kadının sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kazaya tanık olan Yusuf Can Baday, “Kaza dün öğleden sonra oldu. Ablam işe gitme için evden çıkıyor. Bizim dükkanın önünden geçerken talihsiz bir şekilde yandaki sürücü bakmıyor, telefonla görüşüyor. Ablama burada çarpıyor, bir miktar ileriye atıyor ablamı. Biz gürültüye çıktık. Yerde yatıyordu kendisi. Hava da soğuktu üstü başı kötü olmuştu. Hemen ambulansı aradık. Elimizden geldiğince müdahale etmeye çalıştık. Sağ tarafından ve bacağında hasarı vardı. Ambulansla hastaneye götürüldü” dedi.

Yolun karşısına geçmekte olan kadına otomobilin çarptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmekte olan kadına seyir halindeki otomobil çarpıyor ve otomobilin çarpmasıyla kadın yere düşüyor.(AA)

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