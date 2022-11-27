Sahte doktor ünlü anketçinin akrabası çıktı. Herkesi üniversitenin ilk yılı TUS’u kazandığına ikna etmiş

Ayşe Özkiraz'ın Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz'ın da akrabası olduğu çıktı.

Özkiraz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Ayşe Özkiraz babamızın amcasının torunu. 1-2 sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştuk. Doktor olarak çalıştığını haberle duyduk. Bildiğim kadarıyla yaşı 25 değil 20-21 olmalı. Bu yaşta nasıl atanmış anlayamadık” ifadelerini kullandı.

Ayşe Özkiraz'ın Özkiraz'ın başka bir akrabası olan Doktor Servet Özkiraz da, daha önce paylaştığı bir tweette "Yeğenim Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı" demesinin gündeme gelmesinin ardından "Hepimizi şoke etti" açıklamasını yaptı.

Bir diğer doktorun paylaştığı eski tweete yanıt veren Servet Özkiraz; "Tutku Hocam olay hepimizi şok etti. ÖSYM belgesini bana attığında çok sevinip paylaşmıştım doğal olarak. Bizi kandırdığına mı üzüleyim, rezilliğe mi üzüleyim bilemiyorum. Çok şaşkın ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.