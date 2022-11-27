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  • Sahte doktor ünlü anketçinin akrabası çıktı. Herkesi üniversitenin ilk yılı TUS’u kazandığına ikna etmiş

Sahte doktor ünlü anketçinin akrabası çıktı. Herkesi üniversitenin ilk yılı TUS’u kazandığına ikna etmiş

Türkiye’nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz, ünlü anketçi Kemal Özkiraz’ın akrabası çıktı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 12:17
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz ünlü Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz’ın akrabası çıktı

Sahte doktor ünlü anketçinin akrabası çıktı. Herkesi üniversitenin ilk yılı TUS’u kazandığına ikna etmiş
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Ayşe Özkiraz'ın Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz'ın da akrabası olduğu çıktı.

Özkiraz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Ayşe Özkiraz babamızın amcasının torunu. 1-2 sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştuk. Doktor olarak çalıştığını haberle duyduk. Bildiğim kadarıyla yaşı 25 değil 20-21 olmalı. Bu yaşta nasıl atanmış anlayamadık” ifadelerini kullandı.

Ayşe Özkiraz'ın Özkiraz'ın başka bir akrabası olan Doktor Servet Özkiraz da, daha önce paylaştığı bir tweette "Yeğenim Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı" demesinin gündeme gelmesinin ardından "Hepimizi şoke etti" açıklamasını yaptı.

Bir diğer doktorun paylaştığı eski tweete yanıt veren Servet Özkiraz; "Tutku Hocam olay hepimizi şok etti. ÖSYM belgesini bana attığında çok sevinip paylaşmıştım doğal olarak. Bizi kandırdığına mı üzüleyim, rezilliğe mi üzüleyim bilemiyorum. Çok şaşkın ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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Cino
27.11.2022 12:33
Belli ki zavallı bir kız. Sırf mahalle baskısından İstanbul'a gitmiş. Bu utanç ve rezillik bu kıza yeter. Kimseye zararı olmamış, iki dikiş atımışsa ne var. Yaşıda çok küçük. Artık yüklemeyin çocuğa  
 
Yurdum İnsanı
27.11.2022 12:29
Olursa bizim ülkemizde olur zaten böyle üç kağıtlar, sahte doktor, sahte öğretim görevlisi, sahte Avukat, sahte M.Vekili diploması uçuyoruz yaaaaa!...  
 
SahTE Tepeden tırnağa
27.11.2022 12:26
İmam cemaat misali.  
 
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